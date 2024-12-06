واللا: وزير الدفاع الإسرائيلي أمر الجيش بالحفاظ على حالة التأهب العليا ومتابعة التطورات بسوريا

افاد موقع واللا، بأن "وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر الجيش بالحفاظ على حالة التأهب العليا ومتابعة التطورات بسوريا"، مشيرا الى أننا "مستعدون لكل السيناريوهات وملتزمون بالدفاع عن مصالح إسرائيل الأمنية". كما اشار مكتب كاتس، الى أن "الجيش لن يسمح بأي تهديد لسيادة أو أمن إسرائيل ومستمر بالعمل بحزم للحفاظ على استقرار وأمن مواطنيها".

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