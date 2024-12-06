وزير الخارجية الإيراني: هجوم الفصائل السورية المعارضة يشكّل تهديدا للشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "هجوم الفصائل السورية المعارضة، يشكّل تهديدا للشرق الأوسط"، وذلك فيما تستمر الفصائل في التقدّم في مناطق تنسحب منها القوات السورية الحكومية.
واشار عراقجي من بغداد الى ان "التهديد الإرهابي لن يكون محدودا بسوريا ويشكّل تهديدا لكلّ الدول المجاورة والمنطقة بكاملها".
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