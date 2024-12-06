المرصد السوري: قوات النظام غادرت تدمر وفصائل محلية سيطرت على معبر نصيب مع الأردن

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "مدينة تدمر شهدت انسحابًا شبه كامل لقوّات النّظام السّوري والفصائل الإيرانيّة باتجاه مطار التيفور، ومن ثمّ نحو محافظة حمص، وسط أنباء عن احتمال انتقالها لاحقًا عبر مدينة القريتَين باتجاه العاصمة دمشق".

وأشار إلى أنّ "في الوقت نفسه، انسحبت القوّات الرّوسيّة المتبقّية من منطقة مفرق الشحمي شرق حمص، الّذي يقع على الطّريق الدّولي بغداد- دمشق، ويمرّ ضمن منطقة الـ55، متّجهةً نحو قاعدة حميميم".

وذكر المرصد أنّ "الفصائل المحليّة سيطرت على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أن انسحبت منه قوّات النّظام، كما انسحبت أيضًا من العديد من الحواجز والقطع العسكريّة القريبة من المعبر عند الحدود السّوريّة- الأردنيّة، كما تمكّنت الفصائل اليوم من السّيطرة على العديد من المواقع العسكريّة في ريف درعا".