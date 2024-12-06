توقيع إتفاقية تعاون بين مطرانية أنطلياس المارونية وجمعية "نورج" لاستثمار عقارات بمشاريع زراعية

وقّعت أبرشيّة أنطلياس المارونيّة إتفاقيّة تعاون مع جمعيّة "نَورج"، لاستثمار عدد من العقارات العائدة لها في منطقة الكنَيسِة العقاريّة، بغية زراعة اللافندر وتشحيل السّنديان وتصنيع الفحم البيئي، ووضع قفران النّحل لإنتاج العسل فيها.

حضر الحفل راعي الأبرشيّة المطران أنطوان بو نجم، رئيس جمعيّة "نورج" فؤاد أبو ناضر وأعضاء الجمعيّة، ممثّل مؤسّسة "L'Œuvre d'Orient" فينسان جولو، أمين سرّ مؤسّسة "الفرح" الاجتماعيّة وئام أبو حمدان ومديرتها العامّة فريال المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة "سوا" للإنماء ش.م.ل. إميل عيد وعضو مجلس إدارتها كمال قربان؛ والمدير العام للمجلس المذهبي لطائفة الموحّدين الدّروز مازن فياض.

وشكر بو نجم، الأفرقاء على "هذه المبادرة الّتي تشكّل بصيص أمل، رغم كلّ الظّروف الّتي يمرّ بها لبنان، وبدايةً جديدةً ومثمرةً مع إخوتنا في الجبل"، مؤكّدًا أنّه "يجب تكريس المصالحة الّتي حصلت أيّام البطريرك الرّاحل مار نصرالله بطرس صفير، وأن نشجّع الجيل الشاب على المضي قدمًا بهذه المسيرة، وأن نفكّر بلبنان الجديد لأنّ جبل لبنان هو قلب لبنان".

من جهته، أشار أبو حمدان إلى أنّ "هذه سياسة مؤسّستنا الاجتماعيّة بعدم التّفريق بين مواطن وآخر، وهدفنا الأساسي هو الإنسان، انطلاقًا من رسالة كمال جنبلاط".

أمّا أبو ناضر فشكر مؤسّسة "L'Œuvre d'Orient" ممثّلةً بجولو، على "إيمانها بهذا المشروع وتبنّي القضيّة اللّبنانيّة"، لافتًا إلى أنّ "بعد مصالحة الجبل، أفضل وسيلة لشدّ الأواصر واللّحمة بين النّاس هي عبر المشاريع الإنمائيّة المشتركة". كما شكر بو نجم على احتضانه هذا المشروع.

بدوره، أثنى جولو على "المشروع الّذي يظهر الصّورة الحقيقيّة عن لبنان من خلال المشاريع الإنمائيّة بين أطراف متعدّدة، وإيماننا كبير بهذه المبادرات".