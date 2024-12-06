بعقليني: سنعيد نشاطنا بقوة في مبنى دال في سجن رومية ليكون عملنا التطوُّعي فاعلًا ومجديًا

زار وفد من "جمعيَّة عدل ورحمة" برئاسة رئيس الجمعيَّة الأب نجيب بعقليني في اليوم العالمي للتطوّع 5 كانون الأول مبنى دال في سجن رومية، الذي عملت فيه الجمعيّة في وقت سابق.

وشكر بعقليني المسؤولين عن مبنى دال والنُزلاء فيه "الذين تركوا بصمات الجمعيّة على الجدران والمتمثلة بشعار "يدًا بيد نبني مجتمع الغد"، وهذا دليل احترام مُتبادل، وسنعيد نشاطنا بقوة في هذا المبنى ليكون عملنا التطوُّعي فاعلًا ومجديًا ونُساهم مع المسؤولين في السجن في تهدئة النُّفوس ورفع المعنويات، ونقدِّم بعض الحاجات الماديَّة ونُنظِّم ورش عمل وإعادة تأهيل، تحضيرًا إلى الدمج الاجتماعي".

واشار الى اننا "تباحثنا مع المسؤولين في مبنى دال حول أهمية حضور الجمعيّة الفاعل، وأثنينا على الورشة القائمة في المبنى، منذ شهر تقريبًا، من طرش الجدران وتصليح الأبواب والزجاج، وتحضير أمكنة لوجودنا فيه"، مؤكدا أن "فريق "جمعيّة عدل ورحمة" الموجود في النظارات وفي سجن رومية الذي يتخطَّى نُزلاء مبنى الموقوفين فيه الـ 1200 ومبنى الأحداث الـ1200 أيضًا، والآن في مبنى دال، سيجدد نشاطه بزخم وقوَّة، ومما زاد من عزيمته واندهاشه مُحافظة النزلاء على شعاراتنا ورسومنا على الجدران، وهذا دليل أنهم بانتظارنا. وما زيارتنا في اليوم العالمي للتطوُّع إلى مكاتبنا في رومية وإلى مبنى دال، إلا ترسيخ إيماننا بقُدرتنا على العمل لخدمة الإنسان".

واوضح بعقليني أننا "ركزنا على فُسحة الأمل في العمل التطوُّعي الذي يساهم في استقرار المجتمع المحلي، ويرفع من مستوى الحماسة والنشاط عند المُتطوِّعين، والرجاء والطمـأنينة عند المستفيدين من أعمال المُتطوِّعين ومشاريعهم وبرامجهم".

في هذا الاطار توقَّف الأب بعقليني عند نُقطة مُهمَّة وهي أن "التطوُّع يخفِّف من انتشار العدائيَّة والحسد والكراهيَّة بين أفراد المُجتمع، ونحن اليوم بحاجة إلى المعنويات، إلى الأمل من أجل مُواجهة عالمنا، لذا ندعم كلّ مُتطوِّع ونُساعده لأداء مُهمَّته ورِسالته".

وأكد "أن العمل التطوُّعي يجعل الناس جزءًا من الحُلول ويسمح لهم بالمُشاركة لتطوير المُجتمع. على أمل أن يزداد العمل التطوُّعي في بلادنا خاصة تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم والمرتهنين للمخدرات الذين نعالجهم في بيت الإيواء-الرابية التابع لجمعيَّتنا. كل ذلك من أجل ثقافة الإنسانية وثقافة النِّضال المُستمرّ والمُساعدة والعون والجهد ليسود الخير والمساواة والعدل في المجتمع والتصدّي للظُلم والشرّ والإرهاب".

ورأى أنه "في عالمنا، للأسف، يتعرّض الأشخاص الذين يُمارسون العمل التطوُّعي للإبادة والحرب والقتل، من هنا يُفترض بهيئة الأُمم المُتَّحدة، في اليوم العالمي للتطوُّع، رفع الصوت عاليًا في وجه من ينتهكون حُقوق الإنسان، ويُفترض بالدُّول إدانتهم والإشارة بالإصبع إليهم، على أمل أن تتخذ محكمة العدل الدوليَّة والمحكمة الجنائية الدوليَّة مواقف حاسمة لحماية المُتطوِّعين ليستمروا في تقديم خدماتهم، وقد لاحظنا خلال الحرب على بلادنا والحرب في غزة كمًّا هائلًا من المُتطوِّعين ذهبوا ضحيَّة الإرهاب والإبادة والشرّ والأعمال الوحشيَّة".