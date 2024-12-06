أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن إقدام أحد الأشخاص على استئجار سيّارتَين نوع "كيا سبورتاج- Kia Sportage" من مكتبَين لتأجير السّيّارات في جبل لبنان، وتعطيل جهاز التّعقّب (GPS) العائد لهما، وتواريه عن الأنظار، وهو يُدعى: "و. غ." (مواليد 1986، لبناني) من أصحاب السّوابق".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 01/12/2024، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات الّتي قام بها عناصر المكتب، تمّ تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في فردان"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه قام بتسليم السّيّارتين بعد أن استأجرهما إلى أشخاص آخرين من أصحاب السّوابق -العمل جارٍ لتوقيفهم- وأضاف أنّه كان بصدد استئجار عدد أكبر من السّيّارات، وسرقتها بالطّريقة عينها". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المُختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن يستأجر سيارات بهدف سرقتها بعد تعطيل أجهزة التعقب العائدة لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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