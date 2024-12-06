أشار المحامي إيلي أسود، في تصريح، إلى أنّ "لواء غولاني في الجنوب، وزعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني في سوريا... وجهان لعملة واحدة"، لافتًا إلى أنّ "الثّاني مطلوب وهناك مكافأة عشرة ملايين دولار على رأسه وتنظيمه مصنّف إرهابيًّا، ولكن المنافقين دعموه ودرّبوه وسلّحوه وأجبروه أن يخلع عباءة "القاعدة" وأن يلبس "كرافات"، فأضحى الذّئب إعلاميًّا بوداعة الحمل".

كانت هذه تفاصيل خبر إيلي أسود: غولاني في الجنوب والجولاني في سوريا وجهان لعملة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.