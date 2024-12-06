رابطة الروم الكاثوليك أثنت على جهود الجيش بالدفاع عن الوطن: للإسراع بانتخاب رئيس

اجتمع المجلس التّنفيذي لرابطة الرّوم الكاثوليك برئاسة البروفيسور ميشال فريد الخوري.

وبعد التّداول في عدد من الأمور، تمنّى المجلس، في بيان، "الرّحمة للشّهداء والضّحايا والشّفاء العاجل للجرحى"، مثنيًا على "الجهود الجبّارة الّتي يقوم بها الجيش اللبناني قيادةً وأفرادًا، بالدّفاع عن الوطن وضبط الحدود، وبسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة".

كما تمنّى على مجلس النّواب "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، لما سيكون له إيجابيّات في تسيير عجلة الدّولة على كلّ الأصعدة".