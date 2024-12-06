اجتمع المجلس التّنفيذي لرابطة الرّوم الكاثوليك برئاسة البروفيسور ميشال فريد الخوري.
وبعد التّداول في عدد من الأمور، تمنّى المجلس، في بيان، "الرّحمة للشّهداء والضّحايا والشّفاء العاجل للجرحى"، مثنيًا على "الجهود الجبّارة الّتي يقوم بها الجيش اللبناني قيادةً وأفرادًا، بالدّفاع عن الوطن وضبط الحدود، وبسط سلطة الدّولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة".
كما تمنّى على مجلس النّواب "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، لما سيكون له إيجابيّات في تسيير عجلة الدّولة على كلّ الأصعدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة الروم الكاثوليك أثنت على جهود الجيش بالدفاع عن الوطن: للإسراع بانتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.