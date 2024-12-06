"منظمة مساعدة الرهائن حول العالم" دعت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة وحقوق المعتقلين بالسجون السورية

دعت "منظمة مساعدة الرهائن حول العالم" في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، وبناءً على التقارير التي تفيد بإطلاق سراح العديد من السجناء، "جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات فورية ومنهجية لضمان سلامة وحقوق المعتقلين في السجون السورية عبر تنظيم قوائم بأسماء الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، مع توثيق كافة التفاصيل ذات الصلة".

واشارت الى أن "الإفراج عن السجناء، وخاصةً حاملي الجنسيات المتعددة منهم أو المغيبين قسريًا، يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة. لكن لضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد التي ينص عليها القانون الدولي وعدم استغلال هذه الخطوة لأغراض سياسية أو عسكرية، فإننا نؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية، إعداد قوائم رسمية بأسماء جميع السجناء الذين تم الإفراج عنهم: يجب أن تتضمن هذه القوائم معلومات دقيقة عن كل فرد تم إطلاق سراحه، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الاعتقال، الجنسيات التي يحملها، التهم الموجهة إليه، وتاريخ الإفراج عنه".

ولفتت الى أنه "ينبغي توثيق هذه القوائم بشكل رسمي و اتاحتها للمنظمات الحقوقية المستقلة لضمان الشفافية والمحاسبة. كما أنه من الضروري أن تقوم جميع الأطراف بتوفير الفرص لهيئات مستقلة لمراجعة هذه الإجراءات، وضمان عدم وجود أي انتهاكات خلال عملية الإفراج بما يضمن الالتزام بحقوق الانسان والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكدت المنظمة "أهمية سرعة تنفيذ هذه الإجراءات"، وتفتح باب التعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لضمان تنفيذ هذه الخطوات بشكل يضمن حقوق جميع الأفراد الذين تم الإفراج عنهم".