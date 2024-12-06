وزير خارجية العراق: بغداد ستبادر إلى عقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا

اشار وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الى أن "كانت لي اجتماعات ثنائية مع نظيري السوري والإيراني ثم عقدنا اجتماعا ثلاثيا"، لافتا الى أن "المحور الأساسي لاجتماعاتنا هو الأوضاع الخطيرة والصعبة بسوريا والوضع الأمني وتبعاته".

واوضح اننا "أكدنا أن أمن سوريا يتعلق بأمن المنطقة، وندين الهجمات المسلحة في المدن والمحافظات السورية وندين من يقف وراءها من منظمات إرهابية". ولفت الى أن "أمن سوريا والعراق مرتبطان ببعضهما وأمن البلدين يرتبط بأمن الدول المحيطة".

وأكد "حماية الأراضي والحدود العراقية وإبعاد العراق عن أي هجمات إرهابية، كما أكد دعم الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية له وللنازحين"، كاشفا عن أن "بغداد ستبادر إلى عقد اجتماع لعدد من الدول لمناقشة الأوضاع الخطرة في سوريا، وسنعمل مع وزيري خارجية إيران وسوريا لتنسيق الفعاليات الدبلوماسية".

وذكر أننا "سنجري اتصالات دبلوماسية للوصول بتفاهمات مع ممثلي هذه الدول وبعضها أعضاء في أستانا".