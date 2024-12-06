"النشرة": الجيش الإسرائيلي فجّر منازل في يارون وتحليق للطيران المسيّر فوق صيدا وإقليم التفاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير منازل في بلدة يارون، باستخدام قذائف ارتجاجيّة"، مشيرًا إلى "تسجيل تحليق للطّيران المسيّر الإسرائيلي على على منخفض، فوق أجواء إقليم التفاح والزهراني وصيدا وجوارها".

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