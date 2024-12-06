فصائل محلية في السويداء: سيطرنا على مبنى قيادة الشرطة وسط المدينة وهاجمنا قوات النظام في حاجز شهبا

اعلنت فصائل محلية في السويداء، اننا "سيطرنا على مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء"، مشيرة الى اننا "هاجمنا قوات النظام في حاجز شهبا شمالي مدينة السويداء". وافادت عن "انسحاب عناصر الأمن من مبنى قيادة الشرطة وسط مدينة السويداء"، لافتة الى اننا "استولينا على عدد من النقاط العسكرية ودبابة في بلدة القريا ومحيطها".

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