شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "بداية".. تمكين الشباب المصرى وبناء قدراتهم لمواكبة تحديات المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

تهدف مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان إلى تحسين مهارات الأفراد وتعزيز قدراتهم القيادية والإبداعية، بما يتماشى مع احتياجات السوق ومتطلبات العصر الرقمي.

وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تركز على مجالات حيوية مثل القيادة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا، والمهارات الحياتية. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي الوطني والقيم الإنسانية لدى الشباب، مع التركيز على بناء شخصية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع قادر على التكيف مع التغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام.

وتستهدف المبادرة فئات الشباب المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، مع توفير فرص التدريب والتعليم التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة في تنمية البلاد.

من خلال هذه المبادرة، تأمل الدولة في خلق جيل جديد من القادة المبدعين، القادرين على تحقيق طموحاتهم الشخصية والمساهمة في بناء مصر المستقبل.