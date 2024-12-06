شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون النيابية: تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعزيز التواصل الفعّال مع كافة المبادرات الوطنية، تم تدشين كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطنى منذ تدشينه وحتى الآن.

وتم توزيع الكتيب على هامش مشاركة البعثة المصرية الدائمة فى جنيف يوم 5 ديسمبر 2024، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى لجمهورية مصر العربية، والسيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى المصرى، كمتحدثين رئيسيين، والسفير علاء حجازى، سفير مصر ورئيس البعثة. كما حضر الفعالية عدد من رؤساء وممثلى وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية فى جنيف.

يُسلط الكتيب الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطنى التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التواصل السياسى والمشاركة الفاعلة بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، وذلك بهدف تعزيز التفاهم الوطنى بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى رؤية مشتركة لجمهوريتنا الجديدة.