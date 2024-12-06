افادت صحيفة "فايننشال تايمز"، بأن "الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أجرى محادثات مع مرشح الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب لوزارة "الكفاءة الحكومية" إيلون ماسك بطلب من بعض عائلات الأسرى للضغط من أجل صفقة".

كانت هذه تفاصيل خبر "فايننشال تايمز": الرئيس الإسرائيلي أجرى محادثات مع ماسك بطلب من بعض عائلات الأسرى للضغط من أجل صفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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