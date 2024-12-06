البيسري بحث مع سفيرة أميركا في تطورات لبنان والمنطقة

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وتم خلال اللقاء البحث في المواضيع والتطورات المتعلقة في لبنان والمنطقة.

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