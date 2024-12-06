بو عاصي: لبنان لا يحتمل تدفق أعداد جديدة من النازحين وعلى الحكومة اعطاء تعليمات واضحة للجيش لضبط الحدود

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أنه "على الحكومة اعطاء تعليمات واضحة للجيش اللبناني وغطاء سياسيا لا لبس فيه لضبط الحدود على ضوء ما يجري قرب حدودنا مع سوريا. من غير المسموح دخول عنصر مسلح سوري واحد إلى الأراضي اللبنانية كما لا يحتمل لبنان تدفق أعداد جديدة من النازحين السوريين".

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