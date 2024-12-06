النشرة: العثور على صاروخ لم ينفجر وسط الشارع العام في منطقة المرج في السكسكية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أنه "تم العثور على صاروخ لم ينفجر وسط الشارع العام في منطقة المرج في بلدة السكسكية على عمق اكثر من عشر امتار، بعدما اخترق طبقتين وغرفة نوم في الطابق الارضي حيث تم حفر سبعة امتار في غرفة النوم تبين انه اتجه الى الشرفة الارضية وبعدما تم حفر عشرة امتار في الشرفة اتجه نحو الشارع العام".

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