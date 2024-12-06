الدفاع المدني: إخماد حريق داخل غرفة كهرباء في مستشفى تنورين الحكومي وإخلاء 9 مرضى

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر الدفاع المدني تمكّنوا بعد جهود، من إخماد النّيران الّتي اندلعت داخل غرفة كهرباء في مستشفى تنورين الحكومي".
ولفتت إلى أنّ "توازيًا، عمل العناصر على إخلاء 3 مرضى من قسم العناية الفائقة و6 مرضى من الجناح المخصّص لغسيل الكلى، إلى غرف آخرى داخل المستشفى، لإبعادهم عن أي خطر. ولم يصَب أحد من الموجودين في المستشفى بأيّ أذى"، مشيرةً إلى أنّ "العناصر يواصلون تنفيذ عمليّات المراقبة، للتّحقّق من عدم تجدّد النّيران لأي سبب".
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