أفاد مراسل "الخليج 365" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرةً مسيّرةً إسرائيليّةً استهدفت بلدة مجدل زون في قضاء صور، بعد انتهاء مراسم تشييع شهداء من البلدة، من دون وقوع إصابات".
وأشار إلى "نجاة مواطن، بعد استهداف مسيّرة إسرائيليّة سيّارته على طريق بلدة بنت جبيل باتجاه يارون جنوبي لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدل زون ونجاة مواطن بعد استهداف سيارته على طريق بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.