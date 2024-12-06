"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجدل زون ونجاة مواطن بعد استهداف سيارته على طريق بنت جبيل

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرةً مسيّرةً إسرائيليّةً استهدفت بلدة مجدل زون في قضاء صور، بعد انتهاء مراسم تشييع شهداء من البلدة، من دون وقوع إصابات".

وأشار إلى "نجاة مواطن، بعد استهداف مسيّرة إسرائيليّة سيّارته على طريق بلدة بنت جبيل باتجاه يارون جنوبي لبنان".