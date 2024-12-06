شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى عن جولة الرئيس السيسي: مصر تحظى باحترام ومصداقية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

علّقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، على الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يزور 3 دول، هى الدنمارك، النرويج، وأيرلندا، قائلة: «الدولة المصرية تحظى باحترام ومصداقية شديدة، والرئيس يحرص على التعبير عن وضع مصر فى الإقليم والعلاقات الدولية والصراعات والاستثمارات فى الداخل».

وأضافت الشوباشى، فى لقائها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسى يزور 3 دول بعيدة عما يجرى فى المنطقة، وليست مثل اليونان وقبرص، إلا أنه يحرص دوما على إيصال صوت القضية الفلسطينية والأوضاع بالشرق الأوسط إلى جميع الدول والتنبيه بأن ضررها لن يقتصر على مصر.

وتابعت الكاتبة الصحفية: «الرئيس السيسى ينطلق من دولة تحظى باحترام ومصداقية شديدة جدا بعد ثورة 30 يونيو، وهناك رهان على مصر، فقد دعى الرئيس السيسى إلى عدد كبير من الاجتماعات والتجمعات لتبادل الآراء، والرئيس يؤكد أن الوضع فى غزة ولبنان وسوريا يتعرض للتخريب بسبب دولة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية».