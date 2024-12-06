شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يشيد بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي منصة «إنسان» الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع منصة «إنسان» الرقمية أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي مؤكد ان المنصة ستعمل علي نشر الوعي بالعمل التطوعي بين الشباب .

وأضاف حزب المؤتمر، أن المنصة هدفها بشكل أساسي تجميع جهود التطوع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وإتاحة فرص عادلة لتحقيق التكامل مع الجمعيات والاعتراف بالجهود المبذولة.

وأكد حزب المؤتمر، أن المنصة ستساهم في تسهيل الوصول وعرض الفرص التطوعية لمن يريد التطوع في العمل الأهلي والمجتمعي، مشيرا إلي ضرورة نشر ثقافة التطوع خاصة بين الشباب من الجنسين.