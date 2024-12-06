شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار حملة الـ16 يوم.. التنسيقية تناقش "آليات مواجهة العنف ضد المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان "آليات مواجهة العنف ضد المرأة"، وذلك فى إطار حملة "الـ16 يوم" للقضاء على العنف ضد المرأة.

وفى مستهل الورشة تم التعريف بـ حملة "الـ16 يوم" والتى تقام سنويًا بهدف رفع الوعى بالقضايا المتعلقة بالمرأة، وتعزيز الجهود الرامية لذلك.

وأثنى الحضور على الدور الإيجابى الذى انتهجته الدولة من خلال سن القوانين لاتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة مثل قانون تجريم ختان الإناث، والوصاية، والتنمر، مؤكدين أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأوصى الحضور بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة، من خلال تعزيز مواجهة كافة أشكال العنف فى المجالات المختلفة مثل الرياضية، وبيئة العمل، المدارس والجامعات، مشيرين إلى خطورة استخدام الأساليب التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى، الذى من شأنه أن يلحق ضررًا مجتمعيًا بالمرأة.

كما أوصى الحضور، بالتوسع فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة لضمان حياة كريمة فى الظروف الحياتية، مع ضمان الحق فى التعليم فى كل الظروف الحياتية، وضرورة قياس أثر القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.



واتفق الحضور، على أهمية وجود المراكز الداعمة والخطوط الساخنة لمواجهة العنف ضد المرأة، وإطلاق عدد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، مع مراعاة الاختلافات المجتمعية، ونشر المراكز الاستشارية المختلفة، وكذلك ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لإطلاق آليات تختص بكل مجال على حدة، مع التأكيد على اتباع والالتزام بميثاق الشرف الصحفى، عند تناول أخبار المرأة.

أدار الورشة كريمة أبو النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الورشة كلا من: أميرة صابر، وإيمان الألفى، ومرثا محروس، وهادية حسنى، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وريهام الشبراوى، إيمان طلعت، أسماء عبدالله، هدير زيدان، شيماء كمال الدين، حنان جوهر، شيماء الأشقر، أسامة الرفاعى، عبير العريان، غادة عفت، قمر أسامة - أعضاء التنسيقية.