المؤتمر: منصة "إنسان" الرقمية خطوة نوعية فى تطوير العمل التطوعى فى مصر

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قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لمنصة «إنسان» الرقمية هى خطوة نوعية فى تطوير العمل التطوعى فى مصر، بما يعكس التوجه الوطنى نحو تعزيز المشاركة المجتمعية واستثمار الطاقات البشرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه المنصة، هى الأولى من نوعها فى مصر كمنصة تفاعلية متخصصة فى العمل التطوعى، وستساهم فى تنظيم جهود التطوع وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعى كما أنها ستوفر فرصا عادلة لكل فئات المجتمع للمشاركة الفعالة فى المبادرات التنموية، ما يخلق تكاملا حقيقيا بين الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن رؤية المنصة، المتمثلة فى تفعيل دور المواطن فى التنمية، تمثل نموذجا طموحا يجمع بين الاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة والحرص على تحقيق التكامل بين الجهود التطوعية كما أنها تتيح الإعتراف الرسمى بالجهود المبذولة من قبل المتطوعين، ما يشجع المزيد من الأفراد على الانخراط فى العمل الأهلى والمساهمة فى دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار فرحات إلى أن من أبرز مميزات «إنسان» أنها تعمل على تقديم فرص تطوعية متنوعة ومتوازنة، بما يسمح لكل مواطن أن يكون جزءا من عملية البناء والتنمية، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الجغرافية كما أنها ستاسهم فى تعزيز الشفافية والتخطيط السليم للمبادرات التطوعية من خلال جمع وتحليل البيانات وربط المتطوعين بالمشروعات التى تتناسب مع خبراتهم واهتماماتهم.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذه المبادرة تأتى فى توقيت مهم للغاية، حيث يتطلب تحقيق التنمية المستدامة شراكة مجتمعية شاملة تشمل الأفراد والجمعيات والمؤسسات كما أن العمل التطوعى يعد أحد أهم الركائز التى تعزز قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع لافتا إلى أهمية استثمار مثل هذه المبادرات لتعزيز ثقافة العمل التطوعى وتحقيق رؤية مصر 2030، داعيا إلى تكثيف الجهود لتعريف المواطنين بمنصة «إنسان» وتشجيعهم على التسجيل والانخراط فى أنشطتها المختلفة، لضمان نجاحها كأداة فعالة فى دعم جهود التنمية والمساهمة فى بناء مستقبل أفضل للجميع.