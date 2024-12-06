اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "ضمن سياق تنظيم مباراة لتطويع ضبّاط اختصاص في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، والّتي قد أعلِن عنها في بيان سابق، تحدّد المديريّة السّاعة الثّامنة من صباح يوم الثّلاثاء، الموافق في 10-12-2024، لإجراء الاختبار النّفسيّ للمرشّحين، وذلك في الجامعة اللبنانيّة في الحدث - كلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، على أن يصطحب كلّ مرشّحٍ معه مستنداً ثبوتيّاً يحمل رسمه الشّمسيّ".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدّولة تحدّد موعدا للاختبار النّفسيّ لدورة ضبّاط الاختصاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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