مدير "المرصد السوري": لم يعد بامكان ايران تزويد حزب الله بالسلاح عن طريق سوريا

ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن، في حديث لقناة "إل بي سي"، أن "في السابق كنا نسمي سوريا طريق طهران بيروت، واليوم هذا الطريق انقطع بشكل كامل وقوات سوريا الديمقراطية سيطرت عليه في محافظة دير الزور".

ورأى أنه "لم يعد بامكان ايران تزويد حزب الله بالسلاح عن طريق سوريا ولم يعد بإمكان حزب الله سلوك طريق سوريا باتجاه ايران".

وأضاف رامي عبد الرحمن "لم نرَ حزب الله على الاطلاق في سوريا لم نوثق حتى اللحظة مقتل أو اصابة أي عنصر منه حتى في حمص التي يعتبر حزب الله قويا فيها".

وتابع "حزب الله تواجد في حمص وفي بعض القرى منذ 2013 وبعد ذلك تنقل في مناطق أخرى ويبدو أن اليوم لم يعد لديه ما يقاتل من أجله في سوريا و 70% من سوريا أو أكثر لم يعد تحت سيطرة النظام وحزب الله هو المتأثر الأكبر بما يجري للنظام".

وأشار إلى أن "محور المقاومة بسوريا ينهار والعراق حيد نفسه وما يحصل هو أكبر ضربة للأسد على محور طهران بيروت، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحصل بسوريا، وايران ضخت ملايين الدولارات في دير الزور وفي ساعات انتهى كل شيء هناك".

واعتبر عبدالرحمن أن "داعش هو عبارة عن استخدامات من الدول والاستخبارات الدولية والاقليمية وهناك بعض الجهات التي تريد خلق الفتنة بين هيئة تحرير الشام والأكراد من خلال ضخ أخبار كاذبة لكن قيادات الهيئة واضحة"، مضيفا "هناك استياء داخل الطائفة العلوية من الحزب لأنه لم يقف الى جانب النظام كما أن هناك استياء من النظام ومن وعود بشار الاسد التي اعتبروها كاذبة".

وقال "اليوم بقي في سوريا من يريدون بناء دولة وطنية وداعش موجود وبقصف أميركي مكثف يمكن أن ينتهي داعش والخاسر الأكبر نتيجة ما يحصل في سوريا اليوم هم حزب الله وبشار الأسد والمحور الايراني والرابح الأكبر هم أبناء الشعب السوري الذين يريدون العيش بسلام".

وشدد على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "هو أكبر من ساهم في قتل وتشريد وتدمير أبناء الشعب السوري وتاجر بالكلام وهو بالنهاية تاجر بامتياز ويريد الاستفادة من كل نقطة في الأراضي والسورية وسوريا غدا غير سوريا اليوم".

وأوضح عبدالرحمت أن "اليوم فات القطار والاجتماعات تأخرت كثيرا والعقوبات كانت من أجل تغيير ​سياسة​ النظام والناطق باسم الخارجية القطري نفى علمه بالاجتماع الذي تم الحديث عنه ولا نعلم اذا كان بشار الأسد سيكون في الحكم من اليوم حتى الأحد".

وذكر "أننا تحدثنا في المرصد عن عملية واسعة سوف تشن منذ شهر أيلول الفائت وكيف يقول النظام إنه تفاجأ بالعملية ونحن تحدثنا عنها أكثر من مرة، ولكن لم يكن من المتوقع انهيار النظام بهذه الطريقة".

وقال إن زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني "يريد أن يطرح أنه قائد هذه المرحلة وهناك رضى غربي ورضى اقليمي عن هذه العملية ولن يكون هناك أي استهداف لدول الجوار".