النشرة: الجيش أوقف 10 سوريين دخلوا الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الجيش اللبناني ألقى القبض على عشرة سوريين دخلو الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية". وأوضح أنه "على الفور تم تسليمهم للامن العام لترحيلهم".

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