نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول أممي في برنامج الأغذية العالمي، أن "نحو 1.5 مليون شخص قد يضطرون للفرار من القتال في سوريا"، موضحة أن "التصعيد في سوريا أدى إلى نزوح 280 ألف شخص منذ اندلاعه".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي في برنامج الأغذية العالمي: نحو 1.5 مليون شخص قد يضطرون للفرار من القتال في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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