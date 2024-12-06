قيادي بالمعارضة السورية دعا كبار ضباط الجيش إلى الانشقاق

دعا القيادي في فصائل المعارضة السورية حسن عبد الغني كبار ضباط الجيش السوري إلى الانشقاق، وذلك في بيان مصور نقلته وكالة رويترز.

ويأتي ذلك مع احتدام المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.

في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأنه "لا صحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص".

وأضاف المصدر "نؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي".