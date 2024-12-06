افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "حادث على بعد 105 أميال بحرية شمال غربي الحديدة في اليمن"، مشيرة الى أن "سفينة تجارية تتجه إلى الخلف وتشكل خطرا على الشحن في باب المندب".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 105 أميال بحرية شمال غربي الحديدة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.