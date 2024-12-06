وكالة الأنباء الأردنية: وزير الداخلية قرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا

افادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن "وزير الداخلية يقرر إغلاق معبر جابر على الحدود مع سوريا". كما اكدت وزارة الداخية الاردنية أن "السلطات يتابع التطورات الجارية في سوريا بينما تستمر القوات المسلحة في تأمين الحدود".

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