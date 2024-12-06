المحكمة الدستورية في رومانيا تلغي الانتخابات الرئاسية ونتائج الجولة الأولى

أعلنت المحكمة الدستورية في رومانيا، إلغاء الانتخابات الرئاسية بعدما كان من المقرّر إجراء الجولة الثانية منها الأحد، وذلك على خلفية شبهات تدخّل روسي.
وقالت المحكمة في بيان اوردته وكالة "فرانس برس": إنها "تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمّتها" من أجل "ضمان صحة وقانونية" التصويت.
وطلبت بدء "العملية الانتخابية" من جديد.
وفي الجولة الأولى، تصدر النتائج المرشّح القومي كالين جورجيسكو، الأمر الذي شكّل صدمة.
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