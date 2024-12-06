وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري: لا صحة لأنباء صفحات الإرهابيين بشأن انسحاب الجيش من حمص

أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأنه "لا صحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص".

وأضاف المصدر "نؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي".