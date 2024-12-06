بلومبرغ عن مصدر مقرب من الكرملين: لا خطة لدى روسيا لإنقاذ الأسد ما دام الجيش السوري يترك مواقعه

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مقرب من الكرملين، قوله إنه "لا يوجد خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد ولا نتوقع أي خطة ما دام الجيش السوري يترك مواقعه"، وذلك مع تقدم فصائل المعارضة المسلحة باتجاه حمص.
في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصدر عسكري، بأنه "لا صحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش من حمص".
وأضاف المصدر "نؤكد أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي".
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