الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بينما يقول تقرير إن الذكاء الاصطناعي يقود "انفجارًا" في الصور العارية المزيفة، يقول الضحايا إن القانون يخذلهم.

كان هناك ارتفاع كبير في الصور المزيفة الصريحة جنسيًا حيث يسهل الحصول على برامج لتحويل صورة عارية رقميًا إلى صورة عارية، وفقًا لخبراء الضرر عبر الإنترنت، ولكن بالنسبة للضحايا، يمكن أن يكون التأثير مدمرًا.

ويحذر النشطاء من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور عارية واقعية ولكنها مزيفة لنساء حقيقيات أصبح "طبيعيًا".

إنه أيضًا مصدر قلق متزايد في المدارس. وجد استطلاع حديث أجرته Internet Matters أن 13٪ من المراهقين لديهم تجربة مع الصور المزيفة العارية، بينما قالت NSPCC لـ Sky News "إن ضررًا جديدًا يتطور".

وسيقدم مكتب الاتصالات الحكومي البريطاني (Ofcom) في وقت لاحق من هذا الشهر مدونات ممارسات لشركات الإنترنت للحد من التوزيع غير القانوني للصور العارية المزيفة، لكن قناة سكاي نيوز Sky News التقت بضحيتين لهذا الاتجاه الجديد نسبيًا، واللتين تقولان إن القانون يحتاج إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.

يذكر أن مكتب الاتصالات، المعروف باسم Ofcom، هو الهيئة التنظيمية والمنافسة المعتمدة من الحكومة لقطاعات البث والاتصالات والبريد في المملكة المتحدة.

شعور بالفزغ

وتقول قناة (سكاي نيوز) إنه في وقت سابق من هذا العام، شعرت كالي جين بيتش، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي والمتسابقة السابقة في برنامج Love Island، البالغة من العمر 33 عامًا، بالفزع عندما اكتشفت أن شخصًا ما استخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل صورة لها من علامة تجارية للملابس الداخلية إلى صورة عارية وتم مشاركتها عبر الإنترنت.

وتم تحميل الصورة الأصلية على موقع يستخدم برنامجًا لتحويل صورة مرتدية ملابس إلى صورة عارية رقميًا. وقالت لشبكة سكاي نيوز: "لقد بدت واقعية للغاية، وكأن لا أحد غيري يعرف ذلك. كان الأمر أشبه بالنظر إلي، ولكن ليس أنا أيضًا".

وأضافت: "لا ينبغي أن يكون هناك شيء من هذا القبيل. إنه ليس كتاب تلوين. إنه ليس شيئًا ممتعًا. إنه هوية الناس وخلع ملابسهم". وعندما أبلغت كالي الشرطة بما حدث، كافحت لجعلهم يعاملونها كجريمة.

وقالت: "لم يعرفوا حقًا ما يمكنهم فعله حيال ذلك، ولأن الموقع الذي استضاف الصورة كان عالميًا، فقد قالوا إنها خارج نطاق اختصاصهم".

نظام فاشل

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تحدثت مساعدة رئيس الشرطة البريطانية سامانثا ميلر، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، أمام لجنة من أعضاء البرلمان بشأن هذه القضية وخلصت إلى أن "النظام فاشل"، مع الافتقار إلى القدرة وعدم الاتساق في الممارسات بين القوات.

وابلغت مساعدة رئيس الشرطة ميلر لجنة المرأة والمساواة أنها تحدثت مؤخرًا إلى ناشطة كانت على اتصال بـ 450 ضحية و"اثنتان فقط منهن كانت لهما تجربة إيجابية في مجال الشرطة".

وتقول الحكومة إن التشريع الجديد الذي يحظر إنشاء صور عارية باستخدام الذكاء الاصطناعي سيصدر العام المقبل، على الرغم من أنه من غير القانوني بالفعل إنشاء صور عارية مزيفة لقاصرين.

وفي الوقت نفسه، تتزايد المشكلة مع توفر تطبيقات متعددة لغرض خلع ملابس الأشخاص في الصور الفوتوغرافية. يمكن لأي شخص أن يصبح ضحية، على الرغم من أن النساء هن الضحايا دائمًا تقريبًا.

محتوى جنسي صريح

وقالت البروفيسورة كلير ماكغلين، الخبيرة في الأضرار عبر الإنترنت: "لقد شهدنا ارتفاعًا هائلاً في استخدام مقاطع الفيديو المزيفة ذات المحتوى الجنسي الصريح. على سبيل المثال، يتلقى أحد أكبر المواقع الإلكترونية وأكثرها شهرة المخصصة لهذه الانتهاكات حوالي 14 مليون زيارة شهريًا.

واضافت: "من السهل الحصول على تطبيقات التعري هذه من متجر التطبيقات، ويتم الإعلان عنها على Tik Tok، لذلك، بالطبع، يقوم الشباب بتنزيلها واستخدامها. "لقد قمنا بتطبيع استخدام تطبيقات التعري هذه."

خيانة من صديق

وتحدثت سكاي نيوز مع "جودي" (ليس اسمها الحقيقي) من كامبريدج التي تم إخطارها من خلال بريد إلكتروني مجهول بأنها ظهرت في مقاطع فيديو جنسية على موقع إباحي.

وقالت: "تم التلاعب بالصور التي نشرتها على Instagram وFacebook، والتي كنت أرتدي فيها ملابسي بالكامل، وتحويلها إلى مواد جنسية صريحة".

وبدأت جودي تشك في أن شخصًا تعرفه ينشر صورًا ويشجع الناس على الإنترنت على التلاعب بها. ثم وجدت صورة معينة، تم التقاطها خارج King's College في كامبريدج، ولم يكن يمتلكها سوى شخص واحد.

كان أفضل صديق لها، أليكس وولف. لقد أرسلت الصورة إليه وحده.

وأدين وولف، الذي فاز ذات مرة بجائزة بي بي سي لأفضل ملحن شاب لهذا العام، لاحقًا بارتكاب جرائم ضد 15 امرأة، ويرجع ذلك في الغالب إلى مثابرة جودي وعملها البوليسي.

مشاركة الصور

حتى ذلك الحين، كانت إدانته تتعلق فقط بالتعليقات المسيئة المرفقة بالصور، لأنه في حين أنه من غير القانوني "مشاركة الصور - ليس من الجريمة أن تطلب من الآخرين إنشاءها.

حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وأمر بدفع 100 جنيه إسترليني لكل من ضحاياه.

وتعتقد جودي أنه من الضروري تقديم قوانين جديدة لحظر صنع هذا النوع من الصور وطلبها. وقالت: ""إن إساءة معاملتي ليست متعتك"".

واضافت: "إن الإساءة عبر الإنترنت لها نفس التأثير النفسي الذي يحدثه الإساءة الجسدية. أصبحت أفكر في الانتحار، ولم أكن قادرًا على الوثوق بأقرب الناس إليّ لأنني تعرضت للخيانة من قبل أفضل أصدقائي. وتأثير ذلك على الشخص هائل."

مكان مخيف ومنعزل

وإلى ذلك، وجد استطلاع أجرته Teacher Tap في أكتوبر أن 7% من المعلمين أجابوا بنعم على السؤال: ""في الأشهر الاثني عشر الماضية، هل تعرضت لحادثة حيث استخدم طالب التكنولوجيا لإنشاء صورة جنسية مزيفة لزميلة في الفصل؟""

وفي حملتهما، صادفت كالي وجودي أمثلة على تلميذات المدارس المزيفات.

قالت كالي: "يتم استخدامه كشكل من أشكال التنمر لأنهم يعتقدون أنه مضحك. ولكن يمكن أن يكون له تأثير نفسي كبير، ويجب أن يكون مكانًا مخيفًا جدًا ووحيدًا لفتاة صغيرة للتعامل مع ذلك".

وقالت الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال إنها تلقت مكالمات حول صور عارية مزيفة على خط المساعدة الخاص بها.

وقالت مديرة سياسة الجمعية الخيرية لسلامة الأطفال عبر الإنترنت، راني جوفيندر، إن الصور يمكن استخدامها "كجزء من عملية الاستمالة" أو كشكل من أشكال الابتزاز، بالإضافة إلى تمريرها من قبل زملاء الدراسة "كشكل من أشكال التنمر والمضايقة".

واضافت السيدة جوفيندر: "يشعر الأطفال بالخوف والعزلة ويخشون ألا يصدقوا أن الصور من صنع شخص آخر". وقالت: "هذا ضرر جديد، وهو يتطور، وسيتطلب تدابير جديدة من الحكومة مع حماية الطفل كأولوية".

على صلة، قال أليكس ديفيز جونز، وكيل وزارة الدولة لشؤون الضحايا، لأعضاء البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني: "لقد التزمنا بجعل جريمة إنشاء مقاطع فيديو مزيفة غير قانونية وسنشرع في ذلك خلال الدورة الحالية".

وفي الأخير، فإنه بالنسبة للناشطين مثل جودي وكالي، لا يمكن أن تأتي القوانين الجديدة في وقت قريب بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فإنهم قلقون من أنها لن تحتوي على بنود قوية بما يكفي حول حظر طلب المحتوى وضمان إزالة الصور بمجرد اكتشافها.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/ai-driving-explosion-of-fake-nudes-as-victims-say-the-law-is-failing-them-13267459