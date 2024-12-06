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هولندا تلغي عشرات الرحلات الجوية جراء العاصفة "دارا"

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مطار سخيبول الهولندي إلغاء أكثر من مئة رحلة اليوم الجمعة بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة دارا.

ويعد المطار أحد أهم المراكز الجوية في أوروبا، وتأخرت رحلات أخرى، بعضها لمدة تصل إلى ساعة.


وقال المطار في بيان "بسبب الرياح القوية الناجمة عن العاصفة دارا، من المتوقع أن يقل عدد الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط اليوم الجمعة 6 ديسمبر".

وحث المطار الركاب على أخذ التأخير والإلغاءات في الاعتبار.

ويتوقع المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية هبوب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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