القائم بأعمال وزير الدفاع بكوريا الجنوبية: الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددا

نقلت وكالة "رويترز" عن القائم بأعمال وزير الدفاع بكوريا الجنوبية، ان "الجيش لن يطيع أي أمر يتعلق بإعلان الأحكام العرفية مجددا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون الجمعة أن رئيس البلاد يون سوك يول يمكن أن يعرّض المواطنين "لخطر كبير" إذا لم تُعلَّق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال هان دونغ-هون "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، ثمة خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".

وأضاف أنه على علم بـ"أدلة موثوق بها" على أن الرئيس أمر باعتقال قادة سياسيين بارزين ليل الثلاثاء الأربعاء عندما أعلن الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع.