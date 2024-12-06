عراقجي: إيران على استعداد تام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه "اتفق في اللقاء مع السلطات العراقية على إجراء المزيد من المشاورات بشأن القضية السورية"، وذلك مع استمرار تقدم فصائل المعارضة المسلحة بعد سيطرتها على حماة وحلب وإدلب.
وقال، بعد لقائه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن "طهران على استعداد تام لدعم الحكومة السورية وشعبها وجيشها بالقدر اللازم".
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