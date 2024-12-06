"سكاي نيوز عربية" عن "المرصد السوري": الجيش السوري انسحب من مدينة حمص

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في تصريح لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن "الجيش السوري انسحب من مدينة حمص"، وذلك مع اشتداد المعارك في ريف حمص مع تقدم الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة "تحرير الشام".
في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن ضابط سوري، قوله إن "القصف الروسي ليل الخميس دمر جسر الرستن على طول الطريق الرئيسي إلى حمص لمنع تقدم المتمردين"، لافتًا إلى أن "القوات السورية الحكومية أرسلت تعزيزات إلى مواقع حول حمص".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة التي سيطرت على حلب وإدلب وحماة.
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