إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يزيد قواته بشكل كبير في الجولان خشية الانهيار الكامل لنظام الأسد

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، أن "الجيش يزيد قواته بشكل كبير في الجولان خشية الانهيار الكامل لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد".
وأوضحا أنه "تم نقل الفرقة 210 إلى الحدود مع سوريا خشية خروج الأحداث عن السيطرة والاقتراب من الحدود".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة السورية والتي تقودها هيئة تحرير الشام التي سيطرت على حلب وإدلب وحماة وبدأت تقدمها باتجاه حمص.
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