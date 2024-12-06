ترامب يرشح السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين. واكد ترامب في تصريح له، إن بيرديو "سيؤدي دورا حاسما في تنفيذ استراتيجيّتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين"، مشيدا بمسيرته.

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