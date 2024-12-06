"سبوتنيك": تفاهمات بين الجيش السوري وقوات "قسد" تنص على انتشار الأخيرة في ريف الرقة ومحيط مدينة دير الزور

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ميداني سوري، أن "تفاهمات جديدة بين قيادة الجيش العربي السوري وقوات "قسد" تنص على انتشار الأخيرة في ريف الرقة ومحيط مدينة دير الزور شرقي سوريا"..

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