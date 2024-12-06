الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 95 مصابا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه "الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 95 مصابا خلال 24 ساعة"، لافتةً الى أن "التقرير الإحصائي لعدد الشهداء والجرحى يستثنى منه مستشفيات شمال غزة لصعوبة الحصول على معلومات".
وذكرت الوزارة، أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، كاشفة عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى 44,612 شهيدا و105,834 مصابا".
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