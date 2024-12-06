الجيش الإسرائيلي: استدعاء قوات جوية وبرية إلى هضبة الجولان ومستعدون لجميع السيناريوهات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "نظرًا لتقييم الوضع الذي يجرى في هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس وفي ضوء التطورات الحاصلة في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان"، مع استمرار تقدم فصائل المعارضة السورية المسلحة من إدلب باتجاه حمص.

وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات الجيش الإسرائيلي "منتشرة في المنطقة الحدودية وترفع من جاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وأضاف "يراقب الجيش الأحداث ويستعد لجميع السيناريوهات هجوميًا ودفاعيًا ولن يسمح بوجود تهديد بالقرب من الحدود الاسرائيلية وسيعمل لاحباط أي تهديد على مواطني إسرائيل".