"معاريف": اليمنيون لم يترددوا في محاولة مهاجمة البنية التحتية الحيوية لإسرائيل

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن رئيس نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، بأنني "أعلم أن المدنيين ليس لديهم شعور كافٍ بالأمن فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار"، لافتاً الى أنه "لا يوجد تحذير كافٍ، هناك تحدي في اكتشاف ومعرفة أين تحلّق".

وقال رئيس النظام "لقد فوجئنا بقدرات اليمنيين، ولم نصنفهم كتهديد، ولم نستعد لمهاجمتهم"، مؤكداً أن "اليمنيون لم يترددوا في محاولة مهاجمة البنية التحتية الحيوية لإسرائيل، بما في ذلك الموانئ البحرية في أشدود وحيفا وإيلات ومنصات الغاز".

وأضاف "أراد اليمن والعراق الإضرار بتجارتنا البحرية، وشل البلاد، والإضرار بالمعسكرات العسكرية، والمدن الكبرى".