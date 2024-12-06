افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنه "سُمع دوي انفجارات قوية في قرى البقاع وعلى السلسلة الشرقية، تبين انه ناتج عن تفجير فوج الهندسة في الجيش اللبناني في حقول رماية الطيبة لصواريخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي على البقاع".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصوات الانفجارات في البقاع ناجمة عن تفجير الجيش لصواريخ من مخلفات العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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