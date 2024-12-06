الحلبي ترأس اجتماع الهيئة العليا للمناهج التربوية: اجيالنا تستحق أن تكون لها مناهج تربوية عصرية

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماع الهيئة العليا للمناهج التربوية، الذي عقد في مطبعة المركز التربوي للبحوث والإنماء في حرش تابت.

وفي كلمة له، قال الحلبي "شهد لبنان حروبا كثيرة وطويلة ، ودفعنا ما يجب أن ندفعه لإعادة بناء وطننا الجميل الذي قضت عليه التدخلات الأجنبية، ونتمنى ان ننهي الخلافات بالطرق السلمية، وننتخب رئيسا للجمهورية وان تتشكل حكومة وتعود المؤسسات إلى اعمل لكي تبني نفسها وتبني لبنان".

ورأى انه "إذا كنا مقبلين على فترة سلام وازدهار، فإننا على موعد مع هذه المناهج، لأن اجيالنا تستحق أن تكون لها مناهج تربوية عصرية، لتفتخر بها الأجيال وتحقق من خلالها التطور والعصرنة".

وأمل "أن يكون اجتماع اليوم خاتمة لمرحلة الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام والأوراق المساندة، وخصوصا السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية والكفايات وسياسة التقويم. وذلك للإفساح في المجال للخبراء من اجل صوغ مناهج المواد التعليمية بإشراف الهيئة العليا ، وبالتالي فإن هذه الورشة لا يمكن ان تكتمل إلا بتوافق جميع الشركاء".

وتابع: "لقد قدم بعض المشاركين اوراقا وملاحظات لأخذ ما يمكن اخذه منها وتظهيرها في شكلها النهائي".