أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "الجيش نصب حواجز وسير دوريات وسط تدابير واجراءات مشددة مع انتشار مكثف على طول المناطق الحدودية في عكار وفي مختلف القرى والبلدات المتاخمة لسوريا". ويأتي ذلك مع اشتداد المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بقيادة هيئة "تحرير الشام" التي تواصل تقدمها باتجاه حمص.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: حواجز ودوريات واجراءات مشددة للجيش وسط انتشار مكثف على طول المناطق الحدودية في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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