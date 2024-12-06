أعلنت مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية "LARI"، أن "تحاليل محطات الارصاد التابعة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية تفيد بأنه لا أمطار لغاية ١٢/١٣ مع بقاء درجات الحرارة باردة قليلاً ليلاً"، لافتةً الى انه "يتوجب على المزارعين إنهاء زراعة الأصناف الشتوية من قمح وشعير وغيرها".

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعية: لا أمطار لغاية 13/12/2024 مع بقاء درجات الحرارة باردة قليلاً ليلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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