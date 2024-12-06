رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتا بالعزل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يواجه رئيس كوريا الجنوبية تصويتًا على عزله يوم غد السبت، وقد أصبح من المرجح الآن أن يذهب ضده بعد أن قال زعيم الحزب الحاكم إنه يجب تعليقه على الفور.

وقال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية إن رئيس كوريا الجنوبية يحتاج إلى عزله من السلطة بعد قراره الصادم بفرض الأحكام العرفية هذا الأسبوع.

وكان الرئيس يون سوك يول الغى الإعلان بعد ست ساعات يوم الثلاثاء، لكن المحتجين ونواب المعارضة طالبوا بعزله، ومن المقرر التصويت عليه يوم السبت.

اعتقال السياسيين

وقال زعيم حزب قوة الشعب هان دونغ هون إنه ضد العزل، لكنه اقترح أن هذا قد يتغير في ضوء "الأدلة الموثوقة" على أن الرئيس يخطط لاعتقال الزعماء السياسيين.

وقال: "أعتقد أن تعليق الرئيس يون سوك يول الفوري لمنصبه ضروري لحماية جمهورية كوريا وشعبها في ضوء الحقائق التي تم الكشف عنها حديثًا".

ولم يدع صراحة إلى عزله، لكنه زعم أن الرئيس أمر باعتقال سياسيين بارزين على أساس أنهم من بين "القوى المناهضة للدولة".

مكتب الرئيس ينفي

ونفى المكتب الرئاسي في وقت لاحق صدور أي أمر من هذا القبيل، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب، بينما قالت الحكومة إنها لا تستعد لإعلان الأحكام العرفية مرة أخرى.

وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي إن السياسيين المعارضين يتجولون في قاعة البرلمان لمنع أي محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية.

ومن غير الواضح ما إذا كان من المفترض أن يصل الرئيس إلى الجمعية الوطنية، حيث تجمع المتظاهرون للمطالبة بعزله.

ولتمرير العزل، سيحتاج مشروع القانون إلى دعم ثلثي الجمعية المكونة من 300 عضو.

ونظرًا لأن حزب الرئيس يضم 108 سياسيين، فسوف يحتاج ثمانية إلى الوقوف إلى جانب المعارضة لنجاح مشروع القانون.

إذا تم عزل الرئيس، فسيتم تعليقه حتى يمكن عقد محاكمة في المحكمة الدستورية، بينما سيتولى رئيس الوزراء منصب زعيم بالإنابة.

وزير الدفاع

وفي الوقت نفسه، تحقق الشرطة الوطنية مع وكيم يونغ هيون، وزير الدفاع الذي استقال بعد مزاعم بتشجيعه الأحكام العرفية.

وأفادت قناة (واي تي إن أن) المدعين الحكوميين والعسكريين يجرون أيضًا تحقيقًا مشتركًا، بينما قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها أوقفت ثلاثة قادة.

وادعى قائد الحرب الخاصة في البلاد، كواك جونغ جيون، أنه تحدى أمرًا من وزير الدفاع السابق بسحب السياسيين من البرلمان. وقال إنه بدلاً من ذلك أمر القوات بعدم الدخول.

وقال لقناة يوتيوب لأحد السياسيين المعارضين: "كنت أعلم أنه سيكون عصيانًا، لكنني لم آمر بهذه المهمة"، مضيفًا أنه أمر بعدم حمل الذخيرة الحية. قلت لهم ألا يدخلوا".